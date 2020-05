Cun las schluccadas sa normaliseschia la svieuta la segunda mesadad da l’onn. Tuttina na quintan ils experts betg ch’il commerzi po prender suenter il segund mez onn la perdita da l'emprim mez onn. La raschun sajan pajas pli bassas ed ina intschertezza generala tar ils consuments.

Anc per in detg temp betg sco avant la crisa

Per il 2021 quintan ils experts bain cun in plus da 3,7% tar la svieuta en cumparegliaziun cun l'onn da crisa. Tuttina fan els quint ch'il commerzi en detagl na cuntanschia er il 2022 anc betg il nivel sco avant la crisa. Sulettamain ils commerziants da nutriment pudessan tenor il studi profitar surproporziunalmain. Quai er perquai che las ustarias sajan stadas serradas e la glieud n'haja betg gì e n'haja anc adina betg la pussaivladad dad ir a cumprar en sur cunfin.