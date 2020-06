Il commerzi en detagl svizzer ha patì l'avrigl a moda massiva da la pandemia da corona. La svieuta è sa reducida per 19,9% cumpareglià cun l'onn avant. Gia il mars hai dà ina sminuziun detg marcanta . Quai communitgescha l'uffizi federal da statistica.

Dapli mangiativas, damain vestgadira

Las differentas branschas èn però tutgadas fitg different. Entant ch'il commerzi en detagl cun mangiativas, bavrondas e rauba da tubac ha nudà in augment da 4% ha il sectur da betg mangiativas nudà in minus da 41%. Las branschas stand da martgà, spediziun e ed il commerzi online han schizunt nudà in augment da 22%. Il pli fitg han patì las branschas da vestgadira, uras e bischutaria cun in minus da prest 56%.

Ord l'archiv