Termagls èn dumandads durant il temp da corona. Dal schaner fin il settember sajan las svieutas al martgà da termagls s’augmentadas per 8,5%, cumpareglià cun la medema perioda da l’onn passà. Da matg fin la fin da settember hajan ils commerziants da termagls fatg pli che in tschintavel dapli svieuta cumpareglià cun il medem temp da l'onn avant. Quai suenter che la branscha aveva nudà fin la fin d'avrigl in minus da radund 9% en la cassa.

Tenor l’institut GfK èn surtut gieus da cumpagnia e puzzles stads dumandads. Qua munta il plus a stgars 20% cumpareglià cun il medem temp dal 2019. Er in marcant augment è vegnì registrà tar las venditas da tscheppa, termagls per uffants pitschens (mintgamai +14%), vehichels (+12%) sco er termagls per dadora ed electronica (mintgamai +11%).