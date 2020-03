Svizras e Svizzers han l'onn passà fatg cumissiuns en l'internet per passa 10 milliardas francs. Tenor l'associaziun svizra dal martgà da spediziun èn quai 8,4% dapli che l'onn avant.

Il pli savens vegn cumprà en l'internet electronica da chasa, vestgadira e chalzers. Anc adina vegn cumprà bler pli pauc mangiativas en l'internet. Dal volumen total da cumpras en l'internet èn sulet 2,8% rauba da mangiar u da baiver. Avant tschintg onns era la procentuala dentant anc tar 1,8%.

Interpresas svizras profiteschan pli fitg

En cumparegliaziun èn ils shops online svizzers creschids pli fitg che quels or da l'exteriur. Il commerzi cun l'Asia saja per l'emprima giada dapi blers onns puspè ida enavos. En total han Svizras e Svizzers empustà il 2019 per 8,3 milliardas francs products tar interpresas svizras e per 2 milliardas tar firmas en l'exteriur.