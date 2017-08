Concentraziun d'ozon fitg auta en il Tessin

Cun la chalira dals ultims dis èn era las valurs d’ozon s’augmentadas. Surtut en il Tessin èn vegnidas mesiradas valurs fitg autas.

Cunzunt en il Tessin hai gì bler ozon en l'aria il mardi. A Lugano, Mendrisio e Chiasso ha la concentraziun d'ozon surpassà mardi encunter saira la valur da 180 micrograms per meter cubic aria, sco las cifras da l'Uffizi federal d'ambient mussan. Uschia vegn la limita d'imissiuns federala da 120 micrograms per meter cubic aria surpassada per ina giada e mez.

En vista a las prognosas cusseglia l'Uffizi per aria e clima dal Tessin d'evitar sforzs fisics intensivs en il liber. Plinavant duai la populaziun sa spruvar da reducir las emissiuns. Per exempel cun duvrar ils meds da traffic publics enstagl da l'auto ubain d'almain sbassar il tempo d'ir cun auto.

RR novitads 10:00