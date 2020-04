Il ticker è a fin

16:54 Fin da la conferenza da medias Suenter 1 ura e 50 minutas è la conferenza da medias stada a fin ed uschia è er il liveticker qua a fin.

16:50 Barat cun parlament è impurtant Il barat cun il parlament saja fitg impurtant, di Alain Berset. Perquai na saja quai betg schlet che la cumissiun d'economia dal Cussegl naziunal haja fatg tantas moziuns. Ins veglia la finala collavurar stretg in cun l'auter.

16:42 Empruvar da segirar la stad Alain Berset: «Nus vivain en temps malsegirs.» Uss saja impurtant da far in pass suenter l'auter e schluccar mo zic a zic per pudair salvar fin in tschert punct la stad. Daniel Koch agiunta, in'ulteriura giada, ch'i saja vinavant impurtant da resguardar las distanzas e las ulteriuras mesiras per che la situaziun po sa meglierar zic a zic. Tenor Alain Berset vala er vinavant da far homeoffice sche pussaivel, gruppas dastgan betg esser pli grondas che tschintg persunas e tut tschellas mesiras restan vinavant. I vegnia bain schluccà diversas mesiras, dentant tut tschellas mesiras ston restar, quai punctuescha Alain Berset adina puspè. Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Gastro Grischun «Il pir fiss sch'er la fatschenta da stad dess en l'aua» 16.03.2020 Cun audio

16:38 10% perdita tar garanzias Ueli Maurer quinta cun 10% sperditas tar las garanzias, quai saja sia stimaziun persunala. Las firmas che survegnan in credit, ston spargnar ils custs d'in mez mais per pudair pajar enavos il credit. Quai saja pussaivel cunquai che las firmas sajan responsablas. I na saja betg da quintar che firmas prendian ils daners per far ina bella vita e laschian lura ir la fatschenta da l'aua giu. Perquai giaja el schizunt da quai ora ch'i pudess esser pl pauc che 10%.

16:30 Naginas investiziuns cun credits Per ch'i na vegnia betg fatg maldiever cun ils credits ha la Confederaziun sclaus ch'ins po far investiziuns cun quels credits, ch'ins po pajar cun quest credit auters credits cun tschains ed er dividendas e bonus na pon betg vegnir pajads cun quests daners.

16:29 Scenari sche infecziuns prendan puspè tiers? Alain Berset: «Nus faschain tut per evitar exactamain quai.» Ins saja curt avant la finamira. I saja impurtant da tegnair en egl las infecziuns e far in pass suenter l'auter.

16:26 Chantuns responsabels per protecziun civila Tenor Viola Amherd èn ils chantuns responsabels per la protecziun civila. Perquai na possia ella er betg respunder la dumonda sch'i haja en divers lieus memia blers commembers da la protecziun civila. Ils chantuns sajan dentant segiramain interessads, da betg avair memia blers en acziun, perquai ch'els chaschunian er custs.

16:23 Concepts da protecziun da las branschas I saja senz'auter pussaivel dad avair per mintga branscha in agen concept da protecziun, uschia Alain Berset. Las branschas ston uss preschentar quels concepts e las firmas ston lura realisar els, quai saja er en l'interess da las firmas, dals lavurers e dals clients. Co quels concepts duain guardar or, na sappia il Cussegl federal dentant betg. Uschè fitg en il detagl giaja il Cussegl federal betg, uschia Alain Berset vinavant.

16:20 Blers investiders sa retiran Ils start ups duain sur tut er vegnir sustegnids, perquai che la Svizra tutgia tar ils top 5 pajais per start-ups. Ma i saja cler ch'i saja grev da decider tge start-ups che hajan propi schanzas e tgenins betg. Er ina raschun è che blers investiders sa retiran il mument. Quai possia chaschunar che blers start-ups ston annunziar insolvenza.

16:19 Dastgan martgads da construcziun vender urdains da sport? Ils 27 d'avrigl pon martgads da construcziun e centers d'orticultura avrir. Sch'els dastgan uss er vender urdains da sport u auter saja dentant detagls, uschia Alain Berset. En sasez sa midia nagut puncto restricziuns da sortiment, auter che martgads da construcziun e centers d'orticultura pon avrir.

16:11 Contact-tracing cun l’app Ins saja uss pir vid preparar l’app, tranter auter cun l'ETH a Turitg, uschia Alain Berset. Uss stoppia sco emprim vegnir fatg dapli tests. En ina proxima fasa saja segir bun dad avair l’app sco instrument supplementar. Ins stoppia dentant lura guardar tge che l’app porta insumma. Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: «Contact-Tracing» Svizras e Svizzers èn pronts d'installar in'app 07.04.2020

16:07 En situaziuns normalas dovri naginas mascras Tenor Alain Berset na ston ins betg purtar mascras en situaziuns normalas. El punctuescha puspé ch'i saja pli impurtant da vinavant mantegnair las autras mesiras.

16:06 Dapli tests er cun paucs sintoms Sin ina dumonda manegia Alain Berset ch'er persunas cun levs u paucs sintoms duain vegnir testadas, per lura er pudair isolar quellas. Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Tests da coronavirus L'Uffizi da sanadad schlargia ils criteris per laschar testar 22.04.2020 Cun audio

16:03 Pon examens da matura vegnir annulads? La conferenza dals directurs chantunals da l'educaziun ston tenor Alain Berset anc decider quai. Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Maturitad Gimnasis duain pudair desister sin examens finals 22.04.2020 Cun audio

16:00 Branschas ston decider nua che mascras fan senn Alain Berset repeta anc ina giada che las branschas ston decider cura ch'i fa senn da purtar ina mascra u betg. Ins haja tuttina empustà 18 milliuns mascras, quellas na sajan dentant anc betg arrivadas. I saja dentant betg en emprima lingia la lavur da la confederaziun dad organisar mascras. Viola Amherd punctuescha dentant ch'i saja er impurtant dad avair ina reserva. Actualmain saja uschia che mo pajais pon cumprar mascras, perquai sustegnia uss la confederaziun ils detaglists d'organisar las mascras. 00:47 Video Berset: «I na vegn betg a dar in obligatori da purtar mascras» Or da SRF News dals 22.04.2020. laschar ir

15:56 Concept da sport sin buna via Il Cussegl federal è dapi l’emna passada vid elavurar in concept da sport. Ins saja sin buna via, uschia Viola Amherd. Gia il cumenzament da matg, saja probabel pussaivel da pudair far sport. Dentant mo sports senza ni cun pauc contact corporal.

15:55 Strategia da contact-tracing Ils chantuns han puspè cumenzà cun il contact-tracing, pia ad evaluar cun tge persunas ch'ils testads positivs èn stads en contact e metter quels en isolaziun. I saja impurtant da puspè turnar tar questa strategia, per pudair schluccar enavant las mesiras.

15:51 Cussegl federal collavura stretg cun il parlament Il Cussegl federal saja uss en stretg contact cun il parlament, uschia Alain Berset. Sper quai sajan ins er en stretg contact cun las branschas. La finamira saja uss da chattar ensemen ina via per schluccar las mesiras. Uschè spert sco pussaivel ed uschè plaun sco necessari.

15:46 Situaziun en il Tessin Las averturas ch'èn previsas per la proxim'emna valan er per il Tessin. Tuttina po il Tessin er prender atgnas decisiuns e prolungar las mesiras fin ils 3 da matg. Cunzunt pervia dal cunfin cun l'Italia saja quai chapaivel ch'il Tessin vul schluccar las mesiras pli plaun ch'il rest da la Svizra, uschia Alain Berset sin dumonda. Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Fin ils 3 da matg Il Tessin vul vinavant mesiras strictas 22.04.2020 Cun audio