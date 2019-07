Il concern da chemia da construcziun ha augmentà sia svieuta en l'emprim mez onn sin 3,7 milliardas francs. Quai è in plus da bunamain 8% en congual cun la medema perioda da l'onn avant. Il gudogn è creschì per 4% sin 331 milliuns francs.

Las prognosas per l’entir onn sajan positivas. Tenor ina communicaziun vul il concern cun sedia a Baar en il chantun Zug avrir almain 7 novas fabricas e far ulteriuras acquisiziuns.

