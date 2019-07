Sch'il concern da tubac Philip Morris sustegna propi il pavigliun svizzer a l'exposiziun mundiala da l'onn che vegn a Dubai, resta anc avert. Cusseglier federal Ignazio Cassis na saja anc betg dal tut sin il current davart il sponsuradi planisà. Quai ha communitgà il Departament federal d'affars exteriurs. Cassis vegnia a far in'analisa e silsuenter decider.

Critica da tuttas varts per quest sponsoring

Per l'organisaziun mundiala da la sanadad WHO cuntrafa il sponsuradi planisà da Philip Morris a l'exposiziun mundiala ad accords existents. Era pliras organisaziuns svizras crititgeschan la rolla dal concern da tubac. Tenor la cuminanza da lavur svizra «Betg fimar» èsi sbaglià, che la Confederaziun dat ad in concern da tubac uschè ina preschientscha. Ed era l’Uffizi federal da sanadad crititgescha il departament da l’exteriur. Questa collavuraziun cuntradia a la strategia da prevenziun da la Confederaziun.

Var 7,5 milliuns sponsuradi

L' Expo 2020 Dubai ha lieu da l'october 2020 fin l'avrigl 2021. Il motto è «colliar il spiert, construir l'avegnir». Ils organisaturs spetgan var 25 milliuns visitadras e visitaders. Il budget total da la Svizra per la participaziun munta a var 15 milliuns francs. La mesadad, pia 7,5 milliuns, duain vegnir sponsurads.

