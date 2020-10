Cussegliera federala Karin Keller-Sutter recumonda da refusar l'iniziativa per concerns responsabels. Ella veglia bain proteger ils dretgs umans e l'ambient, ella giaja dentant memia lunsch per il Cussegl federal, uschia ha ditg la ministra da giustia avant las medias. Ella ha fatg reclama per la cunterproposta.

In Na a l'iniziativa ils 29 da november na chaschunia betg damain protecziun per l'ambient ed ils dretgs umans. Quel muntia plitost in Gea a novas obligaziuns da diligenza ed a novas regulaziuns da chastis per interpresas culpablas.