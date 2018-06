Schebain la BLS sco er la SBB n'èn betg cuntentas cun la decisiun da l'Uffizi federal da traffic. La BLS avess gì gugent la concessiun per tschintg lingias da tren e per la SBB munta la surdada ina midada da sistem cun dumondas avertas.

La viafier Bern-Lötschberg-Simplon BLS survegn las concessiuns per las duas lingias interregio da Berna a Bienna e da Berna via Burgdorf ad Olten. Quai ha decidì l'Uffizi federal da traffic en sia disposiziun da concessiuns davent dal 2019.

BLS n'è betg cuntenta

Cunquai che la BLS aveva dumandà per tschintg concessiuns, n'è ella betg cuntenta cun la decisiun da l'uffizi da traffic. Sper las duas lingias dad interregio, avess la viafier er gugent gestiunà las lingias dad intercity da Basilea a Brig e da Basilea ad Interlaken sco er la lingia da regio express da Berna via La-Chaux-de-Fonds a Neuschatel. La gestiun economica da las tschintg lingias da tren saja mo pussaivla sco pachet, uschia la BLS.

Sche la viafier BLS vegn propi a surpigliar davent dal december 2019 las duas lingias dad interregio, vegn il cussegl d'administraziun a decider. En pli resalva il cussegl d'administraziun l'opziun da far recurs aifer ils proxims 30 dis.

SBB prepara recurs

Per la SBB munta la surdada da las duas lingias interregio ina midada da sistem che pretendia d'integrar er la politica. Las Viafiers federalas preparan uss in recurs per sclerir dumondas avertas tar la basa legala e las consequenzas a lunga vista per ils clients, la Confederaziun ed ils chantuns.

Il sistem actual sa basia sin ina concessiun unitara per il traffic a lunga distanza. Fin uss haja la politica be s'exprimì per ina schliaziun da pliras viafiers tar il traffic regiunal subvenziunà, dentant betg tar il traffic a lunga distanza. La surdada da parts da lingias da traffic a lunga distanza stoppia per consequenza l'emprim vegnir decidida da la legislativa.

SBB surdat lingia da Cuira a Berna a la SOB

La gronda part da las lingias da tren en Svizra sco er l'entira rait da trens intercity vegnan er vinavant gestiunadas da la SBB. Lezza vul en l'avegnir surdar a la Südostbahn SOB il manaschi dal traject da culm dal Gottard e da la lingia Cuira-Turitg-Berna.

