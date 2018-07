Quels emprovian da persvader las interpresas d'installar ina software. Cun quella sa collian ils attatgaders lura cun ils computers e fetschian sco sch'els faschessan up-dates sin quel. En in ulteriur pass pretendian els lura datas d'access per far pajaments da test, communitgescha il post da la Confederaziun per la criminalitad da cyber.

El appellescha perquai a las interpresas d'esser precautas e cusseglia da verifitgar ils telefons. Tar dumondas dubiusas saja plinavant bun da sa cussegliar era entaifer la firma. Bancas na dumondian mai lur clients da dar en ad els datas persunalas confidenzialas u d'installar sezs updates da segirezza sin il computer.

