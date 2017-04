Confederaziun cumenza nov project d'asil

Oz, 7:39

Per ademplir ils basegns da requirents d'asil minorens lantscha il secretariat statal per migraziun in project da pilot.

Bild in Lightbox öffnen. La Confederaziun vul garantir ch'ils giuvens requirents d'asil vegnian tgirads e mess sut tetg adequat a la vegliadetgna. Per quest intent ha el creà quest project da pilot. Cun il project vegn cumenzà questa stad en trais lieus. Sco quai ch'il pledader dal secretariat ha ditg sin dumonda da SRF cumenzia il project il fanadur en ils centers d'asil federals a Basilea e Losone ed en il manaschi da test da la citad da Turitg. « Cun il project da pilot vegn cumenzà ils 11 da fanadur 2017 e suenter in onn vegn el suttamess ad ina evaluaziun. » Lukas Rieder

Pledader secretari da stadi per immigraziun Per tgirar ils uffants e giuvenils sajan pedagogs socials al lieu. Quels porschian als minorens in program durant otg uras per di.