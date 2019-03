Il Cussegl federal sto cumprimer las forzas per cumbatter il sfarlattim da victualias. El elavura in plan d'acziun che mussa vias ord il sfarlattim e che coordinescha e lantscha novas mesiras.

Il Cussegl naziunal ha approvà in postulat da Isabelle Chevalley da la Partida verd-liberala. La cussegliera naziunala dal Vad ha fatg endament che la Svizra saja s'obligada cun l'agenda 2030 da reducir fin lura il sfarlattim da victualias per la mesadad. Il mument manchian las stentas per cuntanscher questa finamira. Cun in plan d'acziun possian las differentas iniziativas vegnir coordinadas. Plinavant pudessi dar novas iniziativas en collavuraziun cun il sectur privat.

L'emprim sensibilisar ils consuments

Christian Waserfallan da la Partida liberaldemocratica ha crititgà ch'il postulat pretenda ch'i duaja dar immediat in plan d'acziun. Sco el è s'exprimì en il Cussegl naziunal duajan l'emprim vegnir sensibilisar ils consuments da na betg sfarlattar victualias. Quest punct manchia en il postulat da Isabelle Chevalley.

Tuttina èn 108 commembers dal Cussegl naziunal suandads a l'idea da Chevalley, 76 persunas han vuschà cunter il plan d'acziun e tschintg èn s'abstenidas da lur vusch.

Sfarlattim en valita da 500 fin 1'000 francs Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Ina perchasa svizzer bitta davent mintg'onn victualias en valita da 500 fin 1'000 francs. En l'hotellaria e gastronomia muntia il sfarlattim a 200'000 tonnas per onn, quai èn victualias per radund ina milliarda francs. Quai mussia ch'i dat cunfins d'evitar il sfarlattim. Pertge la branscha da victualias spargnass quella milliarda, sch'ella pudess.

RR novitads 15:00