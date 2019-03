La Confederaziun duai mussar a Svizras ed a Svizzers co pudair ir enturn pli ecologic e pli effizient cun materia sintetica.

Confederaziun duai far dapli cunter polluziun da plastic

Il Cussegl federal duai far in rapport e mussar ord tge objects che plastic arriva en l'ambient. Il Cussegl naziunal ha approvà in postulat che pretenda da la Confederaziun en collavuraziun cun ils chantuns e las vischnancas ina strategia fin il 2030. La gronda part dals pachetadis na saja oz il di betg producida uschia ch'ins possia reciclar u reutilisar tals.

125 kg l'onn per persuna Tenor il postulat dovra mintga Svizra e mintga Svizzer ad onn 125 kg materia sintetica. Passa 70% da quest quantum na po betg vegnir reciclà. 45 dals total 125 kg materia sintetica deriva da pachetadis.

La politicra da la Partida Verda s'orientescha en ses postulat sin la strategia da la cumissiun da l'Uniun europeica. Lezza vul standardisar il sistem da rimnar las differentas sorts da materias sinteticas. Plinavant duaja dar alternativas per pachetadis che vegnan duvrads be ina giada.

