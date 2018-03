Il december passà ha il Tribunal federal a Losanna decidì ch'ina scola dastga mo pli incassar maximalmain 80 francs per emna dals geniturs per finanziar per exempel in champ da sport da naiv obligatoric. Il rest stoppia la scola finanziar sezza. Gist quai possia avair per consequenza ch'ina scola desistia sin in champ, perquai ch'i na saja betg pussaivel da reparter ils custs sin pliras spatlas, di il cusseglier naziunal Duri Campell da la PBD grischuna.

Quai na dastgia betg schabegiar. Pli paucs champs da sport d’enviern, quai avess era consequenzas finanzialas per ils chantuns da muntogna, manegia Campell. Tgi che n’enconuscha betg gia da pitschen la naiv, il plaschair d'ir cun skis ubain il viandar tras la natira d’enviern, lez na vegnia probabel era pli tard betg en muntogna.

Sperditas per chantuns da muntogna

Ultra da quai pericliteschia la decisiun dal Tribunal federal tut las stentas ch'ins haja fatg ils ultims onns per motivar ils geniturs e lur uffants sco era las scolas da far tals champs da sport da naiv. Per exempel cun fundar la «Iniziativa sport da naiv Svizra» e la plattafurma «GoSnow» che sustegna las scolas tar l'organisaziun da tals champs. «Las pendicularas, las fatschentas da sport ed era ils lieus da pernottar reduceschan ils pretschs e lura po il maun public era gidar per che la giuventetgna possia participar a quels champs e ch’els emprendian in sport che plascha ad els.»

Maun public duai gidar

Gist perquai ha Duri Campell ussa inoltrà ina moziun. En quella pretenda el da la Confederaziun in rapport che mussa co tals champs pudessan vegnir sustegnids meglier dal maun public. Per exempel en il rom dal program «Giuventetgna e sport». Sch'ins veglia ch'ils uffants e la giuventetgna sa muventia dapli ed haja plaschair vi dal sport na dastgian ins betg entschaiver a spargnar tar las offertas è Campell persvas.

