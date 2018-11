Peter Wanner pretenda dapli sustegn finanzial per las medias regiunalas.

Actualmain subvenziunescha la Confederaziun per promover la diversitad da las medias la distribuziun da gasettas per posta cun 30 milliuns francs ad onn. Sco mesira d'agid immediat stoppia quest import vegnir auzà. Ils retgavs da las chasas edituras sa reduceschian ferm ed il Cussegl federal sutvaliteschia la situaziun dramatica da las bleras medias regiunalas. Uschia vegn cità l'editur Peter Wanner en la gasetta «Schweiz am Wochenende» ch'el edescha sez.

Il vicepresident da l'Associaziun svizra da medias pretenda en l'artitgel che tut las medias regiunalas duessan pudair profitar dal sustegn finanzial, er las medias regiunalas che coopereschan en il sectur surregiunal. Fin uss na survegnan quellas numnadamain nagut. La limitaziun dal dumber da l'ediziun sin 100'000 exemplars dad ozendi na correspundia betg pli al temp.

