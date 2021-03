Las administraziuns communalas, chantunalas e federalas na fan betg grad buna figura areguard ils servetschs electronics. Tenor in rapport da l’UE dal settember passà, è la Svizra sin plaz 29 da 36 pajais examinads.

Gidar duai ina nova organisaziun cun il num «Administraziun digitala Svizra», e quella duai ir en funcziun l’entschatta da l’onn proxim. Il Departament federal da finanzas ha elavurà la basa – cun resguardar ils aspects legals, finanzials ed organisatorics.

Focussar è la devisa

Ina mesira previsa è da concentrar las forzas, per exempel cun fusiunar «e-governent Svizra» e la «Conferenza svizra d’informatica». Vitiers duain las stentas per crear infrastructuras naziunalas per l’administraziun digitala vegnir intensivadas.

Ils fundaments per la nova organisaziun «Administraziun digitala Svizra» van uss en consultaziun, tar la Confederaziun, ils chantuns, las citads e las vischnancas.