Confederaziun guarda pli fitg sin la detta als medis

Il Departament federal da l'intern ha annunzià da prender sut la marella ulteriuras prestaziuns medicinalas e lur niz. Tranter auter vegnian examinads tractaments da la pressiun da sang auta u er il diever da tests per mesirar il vitamin D en il sang.

Sa mussian questas prestaziuns sco betg effizientas u betg necessarias na vegnian quellas betg pli pajadas da l'assicuranza da basa. Il departament quinta uschia da pudair spargnar 50 milliuns francs.

L'examinaziun vegn fatga en connex un l'uschenumnà Health Technology Assessment (HTA). Avant bun in onn ha il Cussegl federal annunzià ch'el veglia far en l'avegnir regularmain da questas examinaziuns. El quinta ch'ils respargns sajan per ina buna part pli auts ch'ils custs.

