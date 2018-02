La truppa secreta P 26 era vegnida publica avant 28 onns, ma pliras dumondas restan anc fin oz. Sco la gasetta «Tages Anzeiger» scriva saja la perdita dals documents vegnida a la glisch tar ina retschertga d’in scienzià en l’archiv federal. Alura ha la delegaziun per la controlla da gestiun federala dumandà il departament federal da defensiun nua ch’ils documents secrets sajan, sco il departament ha alura scrit a la cumissiun na sappian els betg nua ch’ils documents sa chattian, scriva la controlla da gestiun federala en ses rapport annual.

L'organisaziun secreta P 26 La P 26 è vegnida scuvrida il favrer 1990. Quai ha manà ad in dals pli gronds scandals politics dal temp suenter la guerra. Missiun da la P 26 è stà da bajegiar si la resistenza en cas d'ina occupaziun da l'Uniun sovietica. Radund 400 Svizras e Svizzers èn vegnids recrutads e scolads. En l'entir pajais han existì deposits d'armas secrets.

L'organisaziun ha operà senza ina basa legala e senza controlla politica, uschia ina cumissiun d'inquisiziun (PUK) la fin dal 1990. Il rapport da la PUK è vegnì publitgà, dentant betg in rapport supplementar. Quest rapport da Cornu ha intercurì tge relaziuns che la P 26 ha gì tar organisaziuns da l'exteriur. Ses cuntegn è uschè brisant ch'il Cussegl federal ha declerà sco secret il rapport almain enfin l'onn 2041.

7 ordinaturs e 20 dossiers

Il rapport da Cornu sez saja anc avant maun, dentant manchian tut sias annexas. Set ordinaturs e 20 dossiers. Tenor Sacha Zala, president da la Societad svizra per istorgia saja quai scandalus che talas actas svaneschian simplamain.

Scuvrì che las actas mancan han ins be grazia ad in perscrutader che ha dumandà per lubientscha da guardar las actas tar l'archiv federal. Quai è stà il settember 2016. Uss ha il departament federal da defensiun declerà ch'el tschertgia enavant quests documents svanids.

