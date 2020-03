Perquai che medicaments cunter la dolur ed antibiotica vegnan stgars, vul la Confederaziun avrir proximamain las reservas obligatoricas federalas. Tar il tractament per pazients cun corona vegnan duvrads en ils cas severs uschenumnads analgetics. «Per tractaments cunter il coronavirus, vegn duvrada la reserva obligatorica federala per garantir il provediment», ha ditg Ueli Haudenschild da l'Uffizi federal per provediment naziunal envers radio SRF.

Stretgas malgrà reservas obligatoricas

Tenor l'apotecra d'ospital superiura, tanschia quai dentant be limità. Ils ospitals hajan emplenì ils agens magasin las ultimas emnas, ha declerà Petra Strub, la presidenta da l'Uniun svizra dals apotechers d'ospitals. «Nus vegnin a duvrar si sco emprim tuttas reservas dals ospitals, ma en inqual lieu vegni a dar stretgas.» Perquai ch'ils antibiotics èn il mument stgars al martgà e las reservas federalas n'èn perquai betg plainas, poi dar malgrà reservas obligatoris stretgas.

Examinar sche sistem fa senn

Perquai èsi per Haudenschild in'opziun d'examinar sch'il sistem da reservas obligatoricas è insumma adattà per cas da pandemias. Il pli impurtant motiv per las stretgas tar ils medicaments antibiotics e medicaments cunter dolurs è che tals vegnan per gronda part producids en pajais asiatics, surtut en China.

Ord l'archiv da SRF

L'Echo der Zeit da SRF ha retschertgà il tema e guardà pertge ch'igl è pussaivel ch'ils medicaments èn stgars.