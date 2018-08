Per ch'ils differents vehichels sin via na vegnian betg en pe in a l'auter, stoppian ils vials daventar pli lartgs. L'Uffizi federal da vias, (ASTRA) vul per motivs da segirezza vias pli largias.

La maschaida dal traffic prendi tiers, ha l'Uffizi federal da vias ditg envers radio SRF. Autos e velos dovrian ozendi dapli plaz sin via. Uschia mesiria il nov VW Golf 20 centimeters dapli, che l'emprim model da VW.

Resalvas envers quell'idea datti dal Post da consultaziun svizzer per la prevenziun d'accidents (BfU). I saja stà planisà da schlargiar las vias per in meter. Vias pli largias surmainian dentant da charrar pli spert cun auto. Il cumpromiss da schlargiar per 20 centimeters possia Post da consultaziun svizzer per la prevenziun d'accidents.

