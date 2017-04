Conferenza d'islam na po betg vair lieu en il WTC a Turitg

Ina conferenza davart islamissem n’ha para tuttina betg lieu a Turitg. La conferenza saja stada planisada en il World Trade Center. La possessura dal bajetg, la cassa da pensiun dal chantun Turitg «BVK» haja decis che la conferenza na dastgia betg vegnir manada tras en questas localitads.

La cassa da pensiun «BVK» conferma uschia in rapport da la gasetta «Blick». L'organisatura, il cussegl central islamic svizzer na sappia nagut da quai. El insista dentant d'avair in contract valaivel da manar tras la conferenza l'entschatta da matg en il World Trade Center. La «BVK» haja dà en sutlocaziun las localitads ad in management da localitads ed events. Quel haja lura er dà en sutlocaziun las localitads.

Sch'il contract vegnia ruts vul il cussegl central islamic dentant inoltrar meds legals per pudair ir en tuttina. El vulan lura in'ordinaziun superprovisorica per pudair duvrar las localitads. Sche quai na giaja betg hajan els dentant in plan B.

