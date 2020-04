cuntegn

Conferenza da medias - Trais emnas situaziun extraordinaria

Il dumber da cas da corona confermads en Svizra è creschì dapi ier per 1000.Tenor las cifras da l’Uffizi federal da sanadad datti actualmain var 20’300 cas confermads. Sonda ha l'Uffizi per sanadad publica infurmà en in livestream davart la situaziun actuala.