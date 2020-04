Davent d'Ascensiun ils 21 da matg u da Tschuncaisma ils 31 da matg vul il president da la Conferenza dals uvestgs svizzers Felix Gmür ch'i dat puspè messas e servetschs divins. Sche autras radunanzas pon avair lieu na vesia el nagin motiv da betg lubir puspè messas, ha ditg Gmür al portal da novitads kath.ch. El spetgia sin glisch verda dal Cussegl federal.

Legenda: Keystone

Concept sin maisa

La conferenza dals uvestgs svizzers ha decidì in concept da protecziun per il mument cura che las messas ed ils servetschs divins èn puspè lubids. Il concept restrenschia bain il dumber da persunas che possian far part d'in servetsch divin. Ma quai saja tut tenor regiun auter, perquai ch'i dependia la finala da la grondezza da la baselgia. La finala vegnia surlaschà fitg bler a las singulas plaivs, co ellas vulan realisar las mesiras. Ma festas grondas sco l'emprima communiun, la craisma u nozzas duessan vegnir spustadas, perquai che scuntradas cun blera glieud duain vegnir evitadas.

Ord l'archiv: