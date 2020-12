En ina communicaziun scriva la Conferenza dals uvestgs svizzers ch'els persequiteschian cun pensiers ils schabetgs ed urian cun tut ils cartents da l'uvestgieu da Cuira per ina buna fin da la tschertga d'in nov uvestg. Els sperian sin il Sontg Spiert e che quel possia mussar la dretga via.

L'emna passada han ils 22 canonis da l'uvestgieu da Cuira refusà cun ina vusch differenza la glista da 3 candidats dal papa. Perquai vegn l'uvestgieu per il mument manà vinavant da l'administratur apostolic Peter Bürcher.

Protocol aveva mussà grond foss tranter canonis

En il protocol da sesida crititgescha in dals canonis ch'el na veglia betg che l'uvestgieu da Cuira sa midia en in sco quel da Basilea u Son Gagl, ch'èn plitost progressivs. Er las baselgias chantunalas vegnan crititgadas, ellas sa maschaidian memia fitg cun far pretensiuns ad in nov uvestg.

Destin en ils mauns dal papa

Tenor Mariano Tschuor saja quai stà ina cuntinuaziun logica da l'istorgia da l'uvestgieu. Dapi l'elecziun da l'uvestg Wolfgang Haas l'onn 1988 haja dà dispitas internas ed indiscreziuns. Uss na saja la situaziun betg pli da schliar. Mo Roma possia qua anc gidar.