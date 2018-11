Avant quatter onns n'aveva l'accusà betg gidà ad ina fugitiva en speranza tar la repatriaziun en l'Italia. Quella aveva suenter parturì in uffant mort.

Il Tribunal militar d'appellaziun ha confermà la sentenzia da l'emprima instanza ed ha sentenzià il guardia da cunfin ad in chasti cundiziunà da 150 taxas per di, tut en tut 22’500 francs. Quai tranter auter pervi da blessura corporala tras negligientscha e per betg avair suandà las prescripziuns da servetsch.

Avant in onn era il guardia da cunfin vegnì sentenzià en emprima instanza ad in chasti cundiziunà da set mais ed ad in chasti pecuniar cundiziunà. En emprim'instanza era l'um er anc vegnì sentenzià pervi da l'emprova d'abort. Per questa renfatscha n'ha il Tribunal militar d'appellaziun dentant chattà nagins mussaments.

RR novitad 18:00