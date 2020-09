Turists cun in test da corona negativ duain dastgar vegnir en Svizra senza stuair ir en quarantina – e quai tuttina sch’els vegnan ord in pajais u ina regiun da risico u betg. Quai pretenda in’allianza da 20 organisaziuns turisticas, sco la «NZZ am Sonntag» rapporta.

La quarantina da 10 dis – che valia actualmain per turists da blers stadis europeics – saja de facto in scumond da far vacanzas en Svizra, argumenteschan ils turistichers. Sche questa regla na vegnia betg schluccada, saja da quintar cun grondas perditas durant la stagiun d’enviern, ha declerà il directur da Svizra Turissem, Martin Nydegger.

