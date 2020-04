Ils economs da la banca gronda quintan ch'il product naziunal brut sa reduceschia quest onn per 3,5%.

Fin uss han els quintà cun in minus dad 1%. En l'analisa da la CS hai num ch'ins spetgia che l'economia cumenzia a sa revegnir uschespert che las mesiras per cumbatter il coronavirus vegnan schluccadas. En las branschas ch'èn orientadas a l'exteriur sco per exempel il turissem, duria dentant pli ditg enfin ch'ellas sajan sa restabilidas.

Las consequenzas da la crisa sa mussian ussa pli e pli fitg en las statisticas, constatteschan ils experts. Il mars pudessan las svieutas en il turissem tenor els esser crudadas per part fin a 90%. Tranter auter pervi da la fin anticipada da la stagiun d'enviern u lura er perquai che la Svizra ha serrà ils cunfins.

Economia Chinaisa patescha anc pli fitg

Pervi da la pandemia da corona è l'economia chinaisa sa diminuida per l'emprima giada dapi decennis. Tenor l'uffizi da statistica è il product naziunal brut sa reducì l'emprim quartal per 6,8%. Igl è l'emprima valur negativa dapi il 1992 cura che la China ha cumenzà a publitgar las cifras. L'onn passà è l'economia chinaisa anc creschida per passa 6%.