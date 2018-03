Svizra - Consum da charn è ì in zic enavos

Ils detaglists svizzers han vendì l'onn 2017 in zic damain charn che l'onn avant. La svieuta saja sa reducida per 0,7% sin 221'468 tonnas. Sco l'Uffizi federal d'agricultura communitgescha, correspunda quai a 26 kilos charn per persuna.