Cun carta da legitimaziun duaja esser pussibel a 5'000 Svizras e Svizzers da consumar legalmain cannabis per experiments scientifics. Il Cussegl federal vul adattar la lescha per pussibilitar projects da pilot per survegnir dapli infurmaziuns da la droga che vegn consumada regularmain en Svizra.

Consumar cannabis per la scienza

En Svizra consumeschan tenor cifras da la Confederaziun 200'000 persunas regularmain cannabis. Quai èn var 3% da la populaziun. Quai chaschunia divers problems, di il minister da sanadad Alain Berset:

Il martgà nair flurescha ed il cannabis vegn consumà senza che la qualitad dal product vegn controllada.

Las mesiras da prevenziun na mussian betg l'effect giavischà. Cun quai ch'il consum è uschè derasà saja quai impurtant ch'ins survegn ina basa legala per ils studis. Per la sanadad e per la prevenziun saja quai impurtant da pudair ramassar infurmaziuns davart il consum da cannabis en Svizra, di Berset.

Tgi che consumescha regularmain po far part

Per far part al studi ston ins cumprovar ch'ins consumescha regularmain la droga. Ins na vegn era betg chastià. Dentant per tut quellas e quels che consumeschan cannabis e na fan betg part al studi resta il consum chastiabel. Far part pon era mo persunas sur 18.

Ils projects duain vegnir fatgs en in rom da 10 onns. La Confederaziun dat la basa legala per ils experiments. Far els duain dentant las vischnancas u las citads ensemen cun universitads. Interess han gia mussà las citads da Turitg, Berna, Basilea e Genevra.

Nagin pass en direcziun legalisaziun

La proposta dal Cussegl federal dat la pussaivladad da manar tras studis scientifics davart il consum da cannabis per plaschair. Cusseglier federal Alain Berset ha accentuà ch'il Cussegl federal na veglia betg legalisar il consum da cannabis. I valia da ponderar co regular da nov per betg periclitar la sanadad publica.

Partidas spartidas

Sco proxim sto il parlament debattar. L'artitgel per experiments cun cannabis polarisescha però e procura gia dapi ditg per discussiuns a Berna. En la consultaziun dals plans dal Cussegl federal èn la PPS e la PCD sa messas cunter quels. Las autras partidas percunter beneventan l'intent dal Cussegl federal.

