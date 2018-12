Suenter ils sindicats han uss er ils delegads da la Societad svizra dals impressaris constructurs approvà il contract collectiv naziunal da lavur. Quel vala per quatter onns e garantescha, tranter auter, la renta a partir da 60 onns.

Il nov contract collectiv vala a partir da l'entschatta 2019. Suenter protestas da millis da lavurers en l'entira Svizra è vegnida fixada ils 3 da december mesiras per garantir la pensiun cun 60 onns. Quai n'è dentant betg il sulet punct. Ils patruns pajan a partir dal 2019 dapli contribuziuns e las pajas creschan. Quai per 80 francs il mais per ils proxims 2 onns.

