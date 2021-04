Ils uffizis da stumadira pretendan taxas memi'autas. A questa conclusiun vegn la controlla da finanzas federala. Ella crititgescha che l'uffizi federal per giustia survegliescha memia pauc ils uffizis chantunals da stumadira e concurs. Atgnamain dastgassan las taxas da proceduras da scussiun e concurs mo cuvrir ils custs. Blers chantuns fetschian dentant gudogn cun quellas – e qua stoppia la Confederaziun intervegnir.

L'Uffizi federal per giustia ha declerà ch'in sbassament da las taxas vegnia per il mument evaluà. Il parlament haja incumbensà il Cussegl federal d'intercurir ils pretschs tar concurs e stumaziuns gist areguard la bilantscha da cuvrir ils custs e betg far gudogn.

Memia pauca surveglianza en general

La Controlla federala da finanzas è vegnida a la conclusiun che l'Uffizi federal per giustia na resguardia betg a moda suffizienta sia rolla sco surveglianza suprema dals uffizis da stumadira e concurs chantunals. La lescha vegn realisada dals chantuns, ma la controlla ha da far il Cussegl federal respectiv l'Uffizi federal da giustia. Per ademplir quest pensum ha la Confederaziun ina plazza parziala.

En ses rapport vegn la controlla da finanzas a la conclusiun che la Confederaziun n'ademplescha betg a moda suffizienta sia rolla sco surveglianza suprema. En il rapport fa la surveglianza otg propostas co quai pudess vegnir midà.