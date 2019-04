Critica datti sur tut per la protecziun da bajetgs e las controllas d’access. Dals 11 milliuns che stettian a disposiziun dapi il 2016, haja il departament responsabel fin uss be duvrà 500’000 francs, uschia la controlla da finanzas.

Naginas dumondas

Il Cussegl federal aveva declerà il favrer che be in dals projects è terminà. Numnadamain quel da remplazzar cups per flurs e matgs cun tals che pon franar in vehichel ch’emprova da charrar viaden. Quest project ha custà 150’000 francs. Auters projects na sajan betg vegnids realisads, perquai ch’i n’haja da naginas dumondas da las organisaziuns pertutgadas, scriva il Cussegl federal. Blers auters projects sajan dentant er gia tant sco terminads. Fin la fin da l’onn vegnia uschia impundì 4 milliuns francs.

