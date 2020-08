La presidenta da la Confederaziun Simonetta Sommaruga vul sa scuntrar l'emna che vegn cun ils represchentants dals chantuns. Quai per megliurar la coordinaziun en la crisa, tranter auter giaja per chattar ina buna schliaziun per las occurrenzas grondas. Ins veglia era da furmar da nov la collavuraziun tranter Confederaziun e chantuns. Per il Cussegl federal sajan ils differents signals dals chantuns mintgatant grev. Quai ha ditg la pledadra da Sommaruga e ha cunquai confermà in rapport da la «SonntagsZeitung».

Ils chantuns gioghian ina impurtanta rolla en la crisa e la coordinaziun saja decisiva. A quest inscunter cun Sommaruga sa participeschan tranter auter ils directurs da sanadad ed economia dals chantuns.

