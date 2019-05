La notg sin mardi è Arnold Hottinger mort en sia abitaziun a Zug. Raschun èn stadas las consequenzas d'ina operaziun al cor che Hottinger ha gì avant 4 mais e ch'ils medis avevan stuì rumper giu.

30 onns correspundent

Hottinger ha valì sco in dals megliers experts dal mund da l'Orient Proxim. El ha lavurà 30 onns ditg, dal 1961 fin il 1991 sco correspundent tar la «Neue Zürcher Zeitung», a Beirut, Madrid e Nikosia. Dasper tudestg ha il Basilais er discurrì englais, franzos, spagnol, talian ed arabic ed er plirs dialects arabics.

Bleras da sias ultimas ovras per il «Journal21» haja Hottinger anc scrit or dal letg da malsauns. Sia passiun per quai che capita en l'Orient Proxim na saja fin la fin betg stada da franar.

Plirs premis per sias ovras

Il 2015 ha Hottinger survegnì il Premi da schurnalists da Turitg per sia ovra cumpletta. El haja accumpagnà ed observà quai ch'è marschà en questa regiun malruassaivla dal mund, per pudair analisar e rapportar a moda fundada, ha la giuria scrit da quai temp. Dus onns avant aveva Hottinger survegnì il Reinhard von Graffenried Lifetime Achievement Award. Là è vegnì scrit ch'el haja furmà a moda considerabla il schurnalissem svizzer.

RR novitads 18:00