L'organisaziun svizra dals medis d'uffants appellescha da restrenscher sin in minimum las mesiras da corona en las scolas, quai malgrà ch'il dumber d'infecziuns crescha ad in crescher. La grevezza da malsogna saja er tar la varianta Delta cuntrari tar ils creschids in toc pli pitschna tar ils uffants. Quai ha ditg l'infecziolog Christoph Aebi da l'Inselspital Berna envers SRF.

Tests, mascras e quarantina duain perquai star en in rom raschunaivel. Ils donns secundars pervia dad ina quarantina sajan da valitar in toc pli auts ch'ina infecziun da corona. L'infecziolog ha numnà distrubis psichics e surpaisa.