Per la segunda giada en seria spostan l'Open Air Son Gagl ed il Gurtenfestival lur festivals gronds. Omadus organisaturs argumenteschan, ch’els hajan memia pauc segirtad da planisar.

Nossas opziuns per quest onn èn duvradas si.

E l'Open Air Son Gagl ha communitgà, che las cundiziuns da rom, ed ils criteris per manar tras in festival manchian. Omadus festivals han in sumegliant dilemma. A Berna sa rimnan 80'000 persunas durant quatter dis, e Son Gagl ha perfin quatter dis da festival cun mintgamai 30'000 visitadras e visitaders.

Per talas dimensiuns saja ord vista logistica nunpussaivel da vulair organisar in festival – cun controllar eventuals mussaments da vaccinaziun u da far tests al lieu. Entant ch'il Gurtenfestival stritga dal tut si'ediziun 2021 – examineschan ils da Son Gagl anc sch'els vulan far in program pitschen.

Tuttina a Ragaz Bogn

Era il Quellrock Open Air a Ragaz Bogn vegn spustà sin il 2022 – hai num sin la pagina d'internet. Ils bigliets già cumprads restian valaivels. Tge che capita cun l'Open Air Lumnezia n'è il mument betg enconuschent.

