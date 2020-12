La populaziun svizra na dastgia betg decider tge vaccin ch’ella survegn. I na dettia nagin concert sin giavisch, ha ditg il president da la cumissiun federala per dumondas da vaccinar Christoph Berger, avant las medias. Las singulas persunas survegnan bain duas giadas il medem vaccin, las autoritads decidan dentant tgenin. Decisiv per la repartiziun sajan dumondas organisatoricas. Swissmedic aveva dà la sonda glisch verda per il vaccin da Pfizer-Biontech. Trais ulteriurs vaccins vegnan en il mument analisads.

Emprimas dosas èn arrivadas

Las emprimas dosas dal vaccin cunter il coronavirus èn arrivadas oz en Svizra.

Tenor l’armada svizra han ins importà a bun’ura 107’000 dosas dal vaccin da Pfizer/Biontech. Ensemen cun il producent examineschian ins uss la qualitad e segirezza dal vaccin. Silsuenter vegnia il vaccin repartì en ils chantuns e las regiuns. Il transport è ina sfida perquai ch'il vaccin sto vegnir conservà tar temperaturas da radund minus 70 grads celsius. El vegn repartì entras l’apoteca da l’armada.