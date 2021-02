En Svizra han ins constatà fin uss 6'590 cas da variantas dal coronavirus. Quai èn 1'800 dapli ch'avant in'emna. Las pli bleras mutaziuns na possian ins betg attribuir ad ina da las variantas enconuschentas, scriva l'Uffizi federal da sanadad.

Tenor las pli novas cifras dettia 2'500 cas cun la mutaziun britannica, 99 cun la varianta sidafricana e 3 da la varianta brasiliana. Bunamain 4'000 cas mussan ina mutaziun han dentant nagina lingia clera cunquai che virus muteschan permanentamain.

Situaziun internaziunala

Tenor la WHO, l'Organisaziun mundiala da la sanadad, sa reduceschia il dumber d'infecziuns annunziadas. Sin tut il mund haja dà l'emna passada anc 2,7 milliuns infecziuns novas. Quai saja bunamain in sisavel damain, cumpareglià cun l'emna avant. La WHO manegia, ch'il svilup a da far cun las mesiras severas en blers pajais.