Appel da far dapli per la tgira d'uffants

Dapli plazzas per la tgira d'uffants duai dar a media vista, quai pretenda ina coaliziun da radund 30 organisaziuns da la Svizra. Uss durant la crisa da corona stoppian la Confederaziun ed ils chantuns lavurar cun in cler focus per augmentar ils plazs da tgira e proteger il bainstar dals uffants. Quai scrivan sindicats, organisaziuns da dunnas e da famiglias ed organisaziuns che s'engaschan per il bainstar da uffants.

Proceder per l'entira Svizra

La magistraglia e persunal d'assistenza, scolaras e scolars, geniturs, chantuns e vischnancas fetschian in grond sforz cun homeoffice ed instrucziun a distanza per dumagnar la situaziun extraordinaria. Sch'ins veglia impedir ch'i suondia suenter ina crisa da corona ina crisa da tgira dovria la Svizra ussa in agir communabel. Il Cussegl federal haja ordinà che la tgira d'uffants stoppia vinavant vegnir mantegnida, haja dentant betg regalà il funcziunament e la finanziaziun da questa situaziun extraordinaria.

