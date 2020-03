Legenda: La directura da segirtad da Basilea-Champagna Kathrin Schweizer appellescha a la populaziun d'esser raschunaivla. Keystone

Il chantun da Basilea-Champagna proclamà il stadi d'urgenza. Ustarias, hotels, kinos e centers da sport vegnan serrads. Tut las occurrenzas publicas sco er privatas cun passa 50 persunas èn scumandadas a partir da glindesdi a bun'ura (06:00).

Serrar ston tut las butias che na servan betg al provediment da basa ed era tut ils manaschis gastronomics, declera la regenza da Basilea-Champagna. Quai per franar la creschientscha dals cas da la malsogna Covid-19. Ultra da quai ha il mez chantun Basilea-Champagna installà in «ospital da referenza Covid-19» ed instradà scleriments per augmentar las capacitads per far ils tests. Quai per betg pli far ils tests tar medis u en staziuns d'emergenza.

Soloturn serra canortas

Il chantun Soloturn serra entant tut las canortas. Las instituziuns da tgira pon be mantegnair in program d'urgenza.E gruppas da termagliar ston serrar daltuttafatg. Il cumond vala a partir da mardi che vegn e per entant ina giada fin ils 19 d'avrigl, communitgescha la regenza soloturnaisa.