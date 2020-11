Quest enviern vegnan be paucs uffants a pudair ir en in champ da skis. En ina stagiun normala giessan passa 100’000 uffants e giuvenils en in champ da sport da naiv, che survegn contribuziuns da l’J+S, giuventetgna + sport, scriva la «NZZ am Sonntag». Quest onn sajan be 111 champs da skis annunziads.

Blers champs èn vegnids annullads

Era tar l'iniziativa da sport da naiv Svizra, che organisescha champs d'enviern, na vesa quai betg ora bain. Tenor il manader da fatschenta èn dapli che la mesadad dals 250 champs reservads vegnids annullads. Tenor ina retschertga da la NZZ hajan actualmain indesch chantuns scumandà da far champs da skis. Quatter chantuns cusseglian da betg far quels. E dus chantuns lubeschan da far champs da skis, ma là han tut las vischnancas ditg na.

Ord l'archiv

Il Telesguard ha visità uffants d'ina scola da Herrliberg en lur champ da skis en la Tumleastga. Ed ha vulì savair quant attractivs che tals champs èn anc e tge ch'è sa midà en cumparegliaziun cun ils emprims avant bun 80 onns.