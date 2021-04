Els hajan la fidanza che la populaziun svizra sustegnia vinavant las mesiras. Las novas decisiuns da schluccar n’hajan fin uss betg gì in effect negativ en il senn ch’il dumber da cas fiss s’augmentà fitg, ha Masserey manegià. Grazia al vaccinar sajan era pli paucas persunas sur 80 onns en ils ospitals. Tar glieud tranter 40 e 59 onns dentant, hajan els registrà dapli ospitalisaziuns.

Il progress dal vaccinar

En l’entira Svizra èn uss diesch pertschient da la populaziun vaccinada cumplettamain. En il Grischun èn quai in zic dapli che 11 pertschient. Tenor Virginie Masserey han dus terzs da las persunas vulnerablas survegnì almain ina dosa da vaccin.

La Confederaziun lavura il mument vi da duas variantas d’in certificat da Covid. Cura che quellas èn sviluppadas, duai dar ina consultaziun. Il certificat haja era d’esser cumpatibel cun auters pajais, ha Masserey punctuà. E quel duai dar per persunas vaccinadas, dentant era per persunas che han gia gì Covid-19 e per glieud cun in test negativ.

Il sustegn per il sport

100 milliuns francs hajan las uniuns ed organisaziuns sportivas retschet l'onn passà, ha infurmà il directur da l'Uffizi federal per sport Matthias Remund. Ulteriurs 150 milliuns francs stettian a disposiziun quest onn. Agid dettia era per il sport professiunal e semiprofessiunal.

Ils clubs han tenor Remund duas pussaivladads: L'ina è da sbassar las pajas, lura datti indemnisaziuns per dus terzs da las entradas da bigliets che mancan. Tgi che na veglia betg sbassar pajas, survegnia maximal la mesadad da las entradas betg realisadas. Dumondas pon ils clubs far a partir dad uss, per las sperditas da l'onn passà.