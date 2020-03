Glindesdi ha il Cussegl federal declerà la «situaziun extraordinaria» e gia il di suenter hajan els vesì l'effect sin las vias naziunalas, di Thomas Rohrbach da l’ASTRA, l’uffizi federal da vias. «Tenor las cifras da mesemna saira essan nus tar bun 70 pertschient dal traffic normal.»

Mo pli la mesadad dal traffic al San Bernardino

Quai saja dentant la media per tut las vias naziunalas. Anc pli pauc traffic dettia il mument sin l'axa nord-sid. Al Gottard ed era al San Bernardino saja il traffic sa reducids per la mesadad. Al cunfin da Chiasso en il Tessin hajan els perfin mesirà mo pli 1/3 dals autos e camiuns ch’usità. Creschidas sajan als cunfins dentant las colonnas. Quai pervia da las controllas da persunas ch'il Cussegl federal ha ordinà glindesdi, declera il pledader.

Dapli lubientschas da notg

In auter tema che fatschenta l'ASTRA è il scumond da charrar la notg e la dumengia per camiuns gronds. Atgnamain èn ils chantuns responsabels per lubientschas spezialas. Per dentant garantir il provediment da la populaziun cun victualias, products d’igiena e medicaments haja l'ASTRA concedì ils ultims dis dapli lubientschas ch’usità, di Rohrbach. El possia era s’imaginar che quella pratica pudessi sa midar, ch’ins fetschia in’ordinaziun per definir tge transports ch’èn durant il temps da la situaziun extraordinara lubids era durant la notg e la dumengia.

Damaun sa raduna il Cussegl federal per discutar ils novs svilups en connex cun il coronavirus en Svizra. Bain pussaivel ch'el vegnia lura era a decider en quella chaussa, manegia Thomas Rohrbach.