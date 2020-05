In zic dapli libertad per persunas da ristg

Sco Daniel Koch da l'Uffizi federal da sanadad ha declerà il glindesdi a Berna davant las medias, duain pazients da ristg puspè pudair sa muventar dapli. Vinavant cusseglia l'uffizi dentant che las persunas pertutgadas na duain betg duvrar il traffic public durant il temp da travasch sco er betg far cumpras durant quel temp. Plinavant valan natiralmain er las reglas da tegnair distanza e dad igiena.

Il medem mument adattescha l'Uffizi da sanadad er las recumandaziuns per chasas da tgira ed attempads. Tut tenor situaziun en la regiun duain visitas puspè esser pussaivlas en las chasas. Er quai natiralmain adina cun tegnair en las reglas dad igiena.

Bunas premissas per ulteriuras schluccadas

Tar quellas conclusiuns vegn l'Uffizi da sanadad sin basa da las cifras actualas dal coronavirus en Svizra. Uschia sa diminueschan betg be ils novs cas d'infecziun, mabain er il dumber da persunas ospitalisadas sco er il dumber da persunas che dovran ina tgira intensiva pervi da Covid-19.

Sche las cifras duessan sa sviluppar vinavant a moda positiva, lura èsi tenor Daniel Koch, bain pussaivel ch'ins po bainbaud lubir ulteriuras schluccadas. Quai dentant adina sut la premissa che las reglas da tegnair distanza ed igiena vegnan resguardadas vinavant.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Cifras e svilups Situaziun actuala 12.05.2020

Tut las persunas cun sintoms duain laschar far in test

I giaja uss per persequitar ina strategia da limitar ulteriuras infecziuns. Tut las persunas ch'hajan gì contact cun infectads duain vegnir contactads e lura restar en quarantina. Daniel Koch ha perquai anc ina giada appellà a tuts che han sintoms da grippa, da laschar far in test.

Betg pli mintga persuna al cunfin vegn controllada

Christian Bock, directur da l'Administraziun federala da duana, ha declerà ch'ils cunfins sajan da principi anc adina serrads e be cunfinaris e persunas en situaziun spezialas possian passar il cunfin. Total hajan ins fin uss betg laschà entrar passa 68'000 persunas. Il traffic sur cunfin era sa reducì per in tschert temp per radund 70%, uss saja radund la mesadad dal traffic normal.

Da nov na controlleschia la duana betg pli categoric mintga persuna. Ins guardia pass per pass, tge cunfins ch'ins possia anc avrir, ha ditg Bock. Ma ins na vegnia betg da far quai senza la collavuraziun dals stadis vischins. Els stoppian coordinar cun quels stadis, tge cunfins che vegnian averts e tgenins betg.

Be paucas nova dumondas per lavur curta

Boris Zürcher dal Secretariat da stadi per economia (SECO) ha declerà che radund 185'000 firmas hajan fin uss annunzià lavur curta per cnap 1,9 milliuns collavuraturs. Quantas uras da lavur che vegnian la finala quintadas real, na possia el anc betg dir. Il dumber d'annunzias saja dentant sa stabilisà ils ultims dis.

Zürcher ha ultra da quai fatg cler, ch'i saja pussaivel d'annunziar lavur curta er suenter che las mesiras sajan vegnidas schluccadas. In'ustaria che na possia per exempel betg fatschentar tut il persunal, perquai ch'els na possian betg beneventar tants giasts, possia er lura anc annunziar lavur curta per ils collavuraturs.

159'500 persunas sajan annunziadas tar ils Centers regiunals per intermediaziun da lavur (RAV) sco dischoccupads, ha declerà Zürcher. En tut dettia 230'000 persunas che tschertgian lavur. Dapi intgins dis sa stabiliseschia dentant er questa curva. Il mars sajan anc radund 2'000 persunas per di da lavur s'annunziadas. Dapi il prim d'avrigl sajan quai anc 600 fin 700 persunas.

Avunda mascras d'igiena per la populaziun

Il coordinatur d'acquisiziuns dal VBS, brigadier Markus Näf, ha infurmà ch'igl haja avunda mascras d'igiena per l'entira populaziun. 18 milliuns mascras sajan vegnidas repartidas als detaglists.

Er ils chantuns hajan entant puspè emplenì lur magasins. Confederaziun e chantuns hajan pront radund 100 milliuns mascras. Ins saja dentant vinavant vidlonder d'organisar anc dapli, ulteriurs sgols cun material sajan planisads. Tenor Näf haja l'armada duvrà fin uss radund 11% dal budget da corona da 2,45 milliardas francs.