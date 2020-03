La tema dal coronavirus per l'economia e las consequenzas per in e mintgin – quai è stà tema dal CLUB da l'emettur da televisiun SRF. Per Frank Rühli da l'Institut per medischina evoluziunara da l'Universitad da Turitg è la situaziun clera: «La panica è quà». Il sentiment da tema saja profund en nus ed uschia sa laschian er declerar las cumpras da raffanza. Il carstgaun cuntenta cun quellas cumpras tranter auter il sentiment da segirezza – quai saja in basegn elementar ch'ins veglia satisfar.

