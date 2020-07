La crisa da corona vegnia a custar a la Confederaziun radund 35 milliardas francs.

Per puspè emplenir quella rusna en la cassa federala vegnia a cuzzar enturn 15 onns, stima il minister da finanzas Ueli Mauerer.

Quest temp ha el ditg en ina intervista cun il magazin «Finanz und Wirtschaft.»

Tgi che duai pajar per reducir ils debits n'ha il Cussegl federal anc betg decis. Per Ueli Maurer èsi dentant cler che quai na duai betg capitar cun ulteriurs daners da la banca naziunala. Quella haja autras obligaziuns. Ella stoppia tranter auter er segirar il franc svizzer. Uschiglio valess quel bainbaud uschè bler sco l'euro. Per l'export Svizzer fiss gliez ina catastrofa, vegn Maurer cità vinavant.