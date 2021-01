Ins saja sin buna via, tut ils chantuns hajan ussa cumenzà a vaccinar, hai gì num a la conferenza da medias a Berna. Las capacitads vegnian pass per pass augmentadas, quai cun equipas mobilas, centers da vaccinar u per part era gia cun furnir il vaccin a medias e medis da chasa.

Adina dapli cas da virus mutads

Quitads fa als experts da la Confederaziun dentant la derasaziun da virus mutads. Enfin ussa hajan els chattà en 388 tests ina da las duas variantas novas. Tenor Rudolf Hauri, il president da las medias e dals medis chantunals, dovri ussa ulteriuras mesiras per franar la derasaziun da quellas variantas pli contagiusas. Ins stoppia ponderar d'adattar la strategia da testar, per exempel d'introducir tests da massa.