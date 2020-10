Dumengia avant in’emna ha il Cussegl federal en ina sesida extraordinaria decidì novas restricziuns per l'entira Svizra. E mesemna duain novas mesiras suandar. Malgrà quai han ins il sentiment che la critica viers la regenza n’è betg vegnida pli pitschna. Tge vegn concret crititgà?

Adrian Camartin: En general vegn detg ch'il Cussegl federal haja spetgà memia ditg cun prender puspè enta maun las hottas e che las mesiras sajan memia pauc strictas per propi rumper il trend dad adina dapli infecziuns cun il coronavirus. In punct ch'è era adina puspè stà d'udir è ch'i na saja betg chapaivel ch'il Cussegl federal veglia ussa spetgar enfin mesemna e lura decider novas restricziuns e mesiras.

Crititgà quai ha gea perfin la Taskforce da corona che cusseglia il Cussegl federal. Ed era da vart da plirs chantuns han ins udì talas reproschas. È quella critica giustifitgada?

Tenor mai mo per part. In pau problems hai jau cun la critica da tscherts chantuns.

Nus n’essan betg ella medema situaziun sco il mars nua ch'il Cussegl federal ha surpiglià il commando, ha declerà la situaziun extraordinaria. Dapi il zercladur regia la uschenumnada situaziun speziala che dat als chantuns puspè dapli libertad da sez agir. E quai han blers chantuns ussa era fatg. Il Grischun ha per exempel decidì avant duas emnas mesiras. Pli u main las medemas ch'il Cussegl federal ha decidì avant in’emna. E gist quai è era quai ch'il Cussegl federal giavischa.

Durant las mesiras strictas la primavaira avevi dà critica ch'il Cussegl federal haja memia blera pussanza, decidì tut sur ils chaus dals chantuns ora. Perquai ha la regenza ussa midà strategia. Il Cussegl federal decida las mesiras che duain valair en l'entira Svizra, ina sort minimum. E tut tenor situaziun locala duain ils chantuns decider ulteriuras mesiras. E quai funcziunescha era. Il Vallais ha l’emna passada annunzià mesiras che van pli lunsch che quai ch'il Cussegl federal ha decidì.

Sche tscherts chantuns ni era organisaziuns ni partidas crititgeschan ussa l'agir dal Cussegl federal lura fan els quai bain savend ch'i dess era autras vias da reagir e che las regenzas chantunalas pudessan qua schon far dapli.

Il squitsch sin il Cussegl federal è dentant gronds. Era la presidenta da la Confederaziun, Simonetta Sommaruga, ha ditg ch'il Cussegl federal vegnia a stuair decider novas mesiras. Tge pudess vegnir mesemna?

Il Cussegl federal ha schon infurmà ils chantuns e dà en consultaziun las mesiras. E dapi la fin d’emna èn quellas era enconuschentas.

Las impurtantas èn che la populaziun duai purtar en dapli lieus ina mascra, ch'il dumber da persunas che dastgan vegnir ensemen duai vegnir limitads anc pli fitg e che ustarias e bars duain stuair serrar gia a las diesch la saira las portas.

Ed era qua resta il Cussegl federal pli u main tar sia strategia: Ils chantuns decidan local tge che fa senn e nua ch'i dovra mesiras spezialas, il Cussegl federal decida las mesiras da basa per l'entira Svizra.

Mo era qua datti puspè critica.

Gea quai è uschia. Per ils ins van quellas mesiras memia pauc lunsch. Uschia per exempel per ils directurs da sanadad dals chantuns da la Svizra centrala. Sco quai ch’els han scrit en ina communicaziun communabla reducissan els anc pli fitg il dumber da persunas che dastgan vegnir ensemen.

Mo i dat era quels ch'èn da l'opiniun che las mesiras van in pau lunsch. Per exempel la gastronomia. Els han detg a mai ch'els sajan era da l'opiniun ch'i dovra mesiras per sbassar las cifras d'infecziuns. Cunzunt en vista da la stagiun d’enviern. Mo da gia serrar las ustarias a las diesch la saira saja dentant in problem.

Pia, critica datti dad omaduas varts. Sch'il Cussegl federal resguarda quella critica vegnin nus a vesair la mesemna.

__________________________________________

Tge è vossa opiniun? As participai a la discussiun!