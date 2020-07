Per las davosas 24 uras annunzia il BAG 137 novs cas

Ils 137 novs cas da coronavirus laschan ir ensi fitg il svilup da quest'emna. E quai era gia stà il cas l'emna passada, ch'il dumber dals cas era s'augmentà di per di. L'entira davos'emna ha l'Uffizi federal da sanadad dumbrà en tut 325 cas, l'emna avant eran quai anc stads 125 cas.

A Soloturn ston 300 persunas ir en quarantina

Il mardi saira è il test positiv da la persuna stada sin maisa. Quella aveva visità la fin d’emna bars, ustarias e clubs ad Olten, sco il chantun Soloturn scriva.

La persuna ha piglià il coronavirus via ina terza persuna, e l’infecziun da quella sa lascha persequitar enavos fin al cas da Spreitenbach en il chantun Argovia. E da là mainan ils fastizs enavos al club «Flamingo» a Turitg.

Turitg cun in segund club pertutgà

A Turitg ha dasper il «Flamingo» in ulteriur club annunzià in’infecziun cun il coronavirus. Il gestiunari dal club ha communitgà via Facebook, ch’i dettia in cas concret da la fin d’emna passada. Ils responsabels stettian en contact cun las autoritads chantunalas. En il chantun Turitg sa chattan actualmain 600 persunas en quarantina, e 92 persunas èn en isolaziun.